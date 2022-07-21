دراجي يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي عليه في اقتراع ثقة

المصدر: د ب أ

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فشل ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا، فى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عليه فى اقتراع ثقة، بما يعنى احتمال تقديمه استقالته للرئيس الإيطالي.

ورغم أن دراجي (74عاما) فاز بالاقتراع في روما مساء أمس الأربعاء بتأييد 95 صوتا مقابل معارضة 39 صوتا، إلا أنه لم تشارك الأحزاب الثلاثة الكبرى، وهى الرابطة وفورزا إيطاليا وحركة خمس نجوم فى التصويت.

ورغم ذلك سيتم إجراء تصويت مماثل في مجلس النواب اليوم الخميس، غير إنه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن النتيجة ستكون مختلفة.

وتجعل النتيجة غير المرضية أنه من المحتمل أن يقوم دراجي بتقديم استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا للمرة الثانية في غضون أسبوع بعدما كان الرئيس قد رفض قبولها يوم الخميس الماضي.

ويعتزم دراجي أن يظهر غدا في مجلس النواب. وأعلن مجلس الأكبر عن تنظيم نقاش بشأن خطاب دراجي في الساعة 09:00 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش).

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي انسحب مؤخرا من حزب حركة خمس نجوم ليشكل حزب "معا من أجل المستقبل"، إن الواقعة تعكس فشل السياسة.

وأضاف: "لقد قامرنا بمستقبل إيطاليا. سيذكر التاريخ نتائج هذا التصويت المأسوي. بدء من الغد لن يصبح أي شيء كما كان".

كانت الأزمة الحكومية الحالية قد اندلعت الأسبوع الماضي عندما رفض أعضاء حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على حزمة مساعدات ضخمة لتعزيز الاقتصاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ولكن حكومة دراجي تمكنت من الحصول على الأغلبية بدون دعم أعضاء حركة خمس نجوم، ولكنه قال في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تعني أن "ميثاق الثقة" بين الائتلاف الحاكم انهار، ولذلك قدم استقالته.

وقال روميو ماسيميليانو، زعيم حزب الرابطة في مجلس الشيوخ إن نوابه لن يدعموا دراجي إلا إذا شكل حكومة بدون حركة خمس نجوم، وإلا سيدعم حزب الرابطة إجراء انتخابات جديدة.

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