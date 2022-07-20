حريق مستعر في أثينا وإصابة 12 شخصا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمر حريق كبير مستعرا في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء، مع وصول ألسنة اللهب إلى المناطق سكنية، حيث دمرت العديد من المنازل.

وتم نشر تسع طائرات إطفاء وسبع مروحيات لمكافحة النيران مع بزوغ فجر اليوم، حسبما قال متحدث باسم خدمة الإطفاء. وهناك أكثر من 100 سيارة إطفاء في الموقع.

وأفادت هيئة الإذاعة اليونانية الرسمية بإصابة ثلاثة رجال إطفاء وتسعة من السكان بجروح طفيفة وقد نقلوا إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وتم إخلاء سبع مناطق سكنية ومستشفى للأطفال.

وارتفعت أعمدة الدخان الكثيف، بلون بني، فوق جميع أنحاء أثينا تقريبا صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة العاصمة اليونانية إلى 31 درجة مئوية.

وتم إغلاق أجزاء من الطريق الرئيسي بين المدينة والمطار بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

يشار إلى أن جهود مكافحة النيران تواجه صعوبات في ظل عدم وجود جبهة واحدة للحريق، بل العديد من الحرائق المستعرة في مناطق الغابات والأحياء في منطقة بنتيلي شمال شرق أثينا، بالقرب من جبل بينتليكوس، وفقا للإذاعة.

وشب حريق بعد ظهر أمس الثلاثاء، ولم يتضح سببه، وكان صغيرا في البداية، وفقا لشهود عيان. وأدت الرياح القوية إلى تأجيج النيران.

وشهدت المنطقة المحيطة بجبل بينتليكوس حرائق مهولة صيف عام 2021 دمرت مساحات شاسعة من الغابات والأحراش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز