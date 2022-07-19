روسيا: سننتصر ونحقق "السلام" بـ"شروطنا" في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أبدى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ثقة في انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث قال اليوم الثلاثاء إن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف.

وأضاف ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الآن، في منشور على تيليجرام "ستحقق روسيا جميع أهدافها. سيكون هناك سلام - بشروطنا".

وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يوما شريكا محتملا، متشددا وصريحا على نحو متزايد في انتقاده الغرب منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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