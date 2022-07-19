الرئيس الأوكراني يقيل 28 موظفاً في جهاز الخدمة السرية

المصدر: د ب أ

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 28 موظفا في جهاز الخدمة السرية "إس بي يو"، وذلك بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز إيفان باكانوف.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز مساء ـمس الإثنين إن تلك الإقالات تطال موظفين في المناصب المختلفة للجهاز.

وأعرب زيلينسكي مؤخرا عن إحباطه من بقاء أكثر من 60 موظفا في جهاز الخدمة السرية ومكتب المدعية العامة في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وهو ما تعتبره كييف بمثابة خيانة.

كان الرئيس الأوكراني قد أوقف المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا عن العمل.

تأتي هذه الإقالات في ظل تعهد السلطات الأوكرانية بتطهير وكالات إنفاذ القانون في البلاد، حيث قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية اليوم في تصريحات متلفزة، إن أوكرانيا سوف تستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين "يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب".

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