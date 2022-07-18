القائم بأعمال رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ

المصدر: د ب أ

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أعلن القائم بأعمال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنجه، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد اليوم الاثنين، في خضم الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدولة التي تقع في جنوب أسيا.

وقال ويكريميسنجه في بيان: "يقتضي الأمر ذلك من أجل صالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع."

وكان الرئيس السابق جوتابايا راجاباكستا فر من البلاد الأسبوع الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة في أنحاء سريلانكا طالبت باستقالته.

وأدى ويكريميسنجه اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي ليصبح قائما بأعمال الرئيس، وهو أيضا رئيس الوزراء.

ومن المقرر اختيار رئيس جديد للبلاد بعد غد الأربعاء، ويعد ويكريميسنجه أحد مرشحين اثنين أوفر حظا للفوز بالمنصب.

وهناك أربعة مرشحين للرئاسة.

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