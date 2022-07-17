هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات تضرب غربي تركيا

المصدر: د ب أ

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ضربت هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختبر عصر اليوم الأحد منطقة سوما في ولاية مانيسا غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، اليوم الأحد، أن الهزة الأرضية وقعت عصر اليوم الأحد

وأضاف البيان أن الهزة وقعت على عمق 84ر10كيلومترات تحت سطح الأرض،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

تقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية.

وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر 2020 زلزال بقوة 6ر6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

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