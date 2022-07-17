سلافيانسك الهدف القادم.. أوكرانيا: روسيا تستعد للمرحلة التالية من الهجوم

المصدر: رويترز

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قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات".

وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.

وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوم السبت "ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب.. بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية".

وتابع "من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم".

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في قصف روسي لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اشتداد الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

سقوط صواريخ

وقال أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن صواريخ سقطت على بلدة تشوهيف شمال شرق خاركيف ليل الجمعة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما وإصابة ثلاثة آخرين.

وإلى الجنوب، تعرضت مدينة نيكوبول على نهر دنيبرو لهجوم بأكثر من 50 صاروخا روسيا من طراز جراد، مما تسبب في مقتل شخصين تم العثور عليهما تحت الأنقاض، وفقا لما ذكره حاكم المنطقة فالنتين ريزنيشنكو.

وتقول موسكو، إنها تستخدم أسلحة عالية الدقة لتقويض البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وحماية أمنها. ونفت مرارا استهداف المدنيين.

وتقول كييف والغرب إن الصراع هو محاولة غير مبررة لإعادة احتلال دولة تحررت من حكم موسكو مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

تكثيف العمليات

وأمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وبدت تصريحاته بمثابة رد مباشر على ما وصفته كييف بسلسلة من الضربات الناجحة التي نفذت على 30 من المراكز اللوجستية ومراكز الذخيرة الروسية باستخدام العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمها الغرب مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الجمعة إن الضربات تسببت في فوضى في خطوط الإمداد الروسية وقللت بشكل كبير من القدرة الهجومية لروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية مي-17 قرب سلوفيانسك في شرق أوكرانيا وطائرة سو-25 في منطقة خاركيف.

جاء ذلك مع تكثيف روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الجيش أن صواريخه الجوية الطويلة المدى دمرت مستودعا في منطقة صناعية بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا يحوي صواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون قدمتها دول حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا.

وقال انفصاليون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت بلدة ألتشيفسك شرقي سلوفيانسك بست صواريخ مدفعية محمولة أمريكية الصنع أمس السبت. وقالت جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد إن الضربات أدت إلى مقتل شخصين وألحقت أضرار بمستودع حافلات ومجمع صحي وشقق سكنية.

ولم يرد بعد تعليق من أوكرانيا التي تقول إنها لا تستهدف سوى البنية التحتية العسكرية.

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