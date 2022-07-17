حرائق الغابات تجتاح أوروبا.. وفرنسا تنقذ المزيد من السكان

المصدر: د ب أ

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اضطرت السلطات الفرنسية لإنقاذ المزيد من السكان من حريق غابات كبير شديد بالقرب من بوردو اليوم الأحد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جنوب أوروبا.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن الحريق في تيست دو بوخ قد اشتد وهدد مواقع التخييم. واضطر أكثر من 14 ألف شخص في المنطقة بالفعل لمغادرة منازلهم أو أماكن الإقامة الخاصة بقضاء العطلات بسبب الحريق.

وأتت النيران على 10500 هكتار من الأراضى، فيما تزيد الرياح العاتية والأراضى شديدة الجفاف من استعارها . ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران منذ يوم الثلاثاء.

وتعاني الدول المجاورة من مواقف مماثلة، حيث يلقي دعاة حماية البيئة باللوم على تغير المناخ في ارتفاع درجات حرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في إسبانيا والبرتغال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تسببت حرائق الغابات في مشكلات كبيرة. ولقي قائد طائرة إطفاء حتفه جراء تحطمها في شمال شرق البرتغال يوم الجمعة.

وفي منتجع بيبيوني في إيطاليا، تطلب الأمر إنقاذ خفر السواحل لأشخاص في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد فرارهم من حريق على اليابسة.

كما تكافح اليونان والمغرب حرائق غابات.

ويدخل "تحذير باللون الأحمر" من درجات الحرارة الشديدة حيز التنفيذ بداية من غد الاثنين في أنحاء انجلترا، حيث من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة.



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