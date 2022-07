فيديو.. تحطم طائرة شحن شمالي اليونان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 في وقت متأخر السبت قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات.

وقال يورغوس أرخونتوبولوس، وهو أحد سكان المنطقة، لمحطة إي آر تي التلفزيونية الحكومية إنه شعر بأن هناك خطأ ما بمجرد سماعه صوت محرك الطائرة.

وأوضح "الساعة 22,45 فوجئت بصوت محرك الطائرة. خرجت ورأيت الطائرة تحترق".

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرة الشحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من بلوغه.

وأشارت محطة إي آر تي إلى أن الطائرة أوكرانية من طراز أنتونوف. وقال سكان محليون إنها كانت مشتعلة قبل تحطمها.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي.

لكن إي آر تي أفادت بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها "خطرة". وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات.

وقال أحد رجال الإطفاء للصحافيين "عليكم الابتعاد حفاظا على سلامتكم. هناك معلومات تفيد بأن الطائرة تحمل ذخيرة".

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة أوبن تي في، بأن "الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة"

