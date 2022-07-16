السعودية تقرر زيادة إنتاجها من النفط لـ13 مليون برميل يومياً

المصدر: د ب أ

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أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية، قررت زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها خلال قمة "جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة: "تبنينا نهجا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي"، مؤكداً أن "تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف:"نأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة".

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