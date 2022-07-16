السيسي يلتقي بايدن في جدة

المصدر: د ب أ

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التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بنظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان السيسي قد وصل إلى مدينة جدة السعودية صباح اليوم السبت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

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