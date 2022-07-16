استئناف العمل في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

المصدر: رويترز

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قال مطار سان فرانسيسكو الدولي إنه استأنف عملياته الطبيعية بعد إخلاء المبنى الدولي في وقت متأخر من يوم الجمعة عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأضاف المطار في تغريدة اليوم السبت "قامت الشرطة بتطهير المبنى الدولي. مطار سان فرانيسكو يستأنف عملياته الطبيعية".

وكان المبنى تم إخلاؤه بعدما قالت شرطة سان فرانسيسكو إن ضباطا تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

وقال المطار أيضا إن خدمتي قطارات كان قد تم تعليق عملهما بعد التهديد سيستأنفان العمل في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا بعد التحقيق.

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