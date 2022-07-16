أمريكا توافق على بيع معدات دبابات لدعم تايوان بقيمة 108 ملايين دولار

المصدر: د ب أ

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وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة بقيمة 108 ملايين دولار لتقديم مساعدة فنية عسكرية لتايوان.

وعبرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية اليوم السبت عن امتنانها البالغ للموافقة الأمريكية، قائلة إنه من المتوقع أن "يتم إنجاز الصفقة" في غضون الشهر.

وتم الإعلان عن صفقة البيع المحتملة من جانب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن عملية البيع تشمل قطع غيار وإصلاح للدبابات والمركبات المقاتلة ومساعدة لوجيستية وفنية من الحكومة الأمريكية ومقاولين

وأرسلت الوكالة شهادة التصديق المطلوبة لإخطار الكونغرس بصفقة البيع المحتملة يوم الجمعة.

ووفقا للوكالة، ستسهم عملية البيع المقترحة في تحقيق هدف تايوان المتمثل في "الحفاظ على قدرتها العسكرية، مع تعزيز قدرتها على التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشكل أكبر".

ومن المرجح أن تثير الخطوة غضب الصين، حيث تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها، على الرغم من أن الجزيرة بها حكومة مستقلة منذ عام 1949.

والصفقة هي رابع عملية بيع أسلحة لتايوان توافق عليها واشنطن هذا العام، والخامسة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021.

كانت واشنطن قد وافقت في 8 يونيو الماضي على عملية بيع مقترحة لقطع غيار سفن وقطع غيار أنظمة سفن ومعدات ذات صلة إلى تايوان بقيمة 120 مليون دولار.

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