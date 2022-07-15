تحذير إندونيسي من مخاطر تواجه الدول الفقيرة ما لم تتوافق مجموعة الـ 20

المصدر: رويترز

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قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي اليوم الجمعة إن فشل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بالي في التوصل إلى توافق في الآراء قد يكون كارثيا على البلدان منخفضة الدخل وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت في تصريحاتها في افتتاح الاجتماع أن إندونيسيا ستكون وسيطا نزيها وستجد حلولا مبتكرة للتغلب على "التهديد الثلاثي" المتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم العالمي والحرب.

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