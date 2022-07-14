لأول مرة.. بابا الفاتيكان يعين نساء في اللجنة الاستشارية للأساقفة

المصدر: د ب أ

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عيّن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ثلاث نساء في مكتب الفاتيكان الذي يقدم المشورة للبابا في اختيار الأساقفة في جميع أنحاء العالم.

وأفاد موقع "فاتيكان نيوز" بأن الراهبات رافاييلا بيتريني وإيفون رينجوات ولايومان ماريا ليا زيرفينو، هن أول نساء ينضممن إلى دائرة الأساقفة التي كانت تقتصر في السابق على الذكور.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن هذه التعيينات تمثل أحدث محاولة في حملة البابا فرنسيس المستمرة منذ سنوات لتحسين التوازن بين الجنسين في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

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