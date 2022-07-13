أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، بعدما حذت بيونغ يانغ حذو روسيا وسوريا في الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نعتبر هذا القرار محاولة من بيونغ يانغ لتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وشدد البيان على أن اعتراف كوريا الشمالية بالمنطقتين "لن يكون له أية تبعات قانونية ولن يغير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا".

واعترفت روسيا بما يطلق عليهما "الجمهوريتين الشعبيتين" دونيتسك ولوهانسك في 24 فبراير، اليوم الذي بدأت فيه عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وكان هدفها المعلن تحرير المنطقتين من سيطرة القوات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إن "روسيا لم يعد لديها المزيد من الحلفاء في العالم، باستثناء الدول التي تعتمد عليها ماليا وسياسيا، وسيصل مستوى انعزال الاتحاد الروسي قريبا إلى مستوى انعزال كوريا الشمالية".

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