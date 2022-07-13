بايدن يبدأ اليوم أول زيارة للشرق الأوسط منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا عندما يصل إلى القدس اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس إسحاق هرتسوج وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وكذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.

وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي.

وقال البيت الأبيض إنه أثناء وجوده في إسرائيل، فإن بايدن "سيعزز التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وازدهارها". وستركز المحادثات أيضا على اندماج إسرائيل المتزايد في المنطقة.

وخلال اجتماعه مع عباس، من المتوقع أن يؤكد بايدن دعمه لحل الدولتين الذي يوفر للشعب الفلسطيني درجة متساوية من الأمن والحرية والفرص.



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