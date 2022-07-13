موسكو تتوعّد برد مؤلم جدّاً على العقوبات الغربية

المصدر: د ب أ

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حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الخطوات، التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات الغربية ضدها، قد تكون "مؤلمة جدا".

وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى أن الجانب الروسي "لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته".

وأضاف أنه "من الواضح أن الدول الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها بالخطوات المعادية لروسيا"، مضيفا أنه "ليس ذنب روسيا أن الأوروبيين قد يواجهون شتاء بدون تدفئة وحر الصيف بدون مكيفات الهواء".

واعتبر أن العقوبات ضد بلاده ترتد على الاقتصادات الغربية، مضيفا: "ومع ذلك نحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتنا الخاصة. ونحن لا نعلق تقليديا على طبيعتها المحتملة، والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن. والقيود الغربية حساسة بالنسبة للاقتصاد الروسي، لكن إجراءاتنا التي سنتخذها ردا عليها قد تكون مؤلمة جدا".

يذكر أن الدول الغربية فرضت عدة حزم من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

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