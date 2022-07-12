الوكالة الدولية تحذر: الأسوأ في أزمة الطاقة العالمية لم يأت بعد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة، والذي أدى بالفعل إلى نقص في المعروض ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول القول، اليوم الثلاثاء في منتدى عالمي للطاقة في سيدني، إن "العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة، من حيث عمقها وتعقيداتها".

وأضاف بيرول :"ربما لم نشهد الأسوأ فيها (أزمة الطاقة) بعد - إنها تؤثر على العالم بأكمله".

وأشار إلى أن منظومة الطاقة بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وقال إن ارتفاع الأسعار سيتسبب في رفع تكلفة الغاز على المستهلكين فضلا عن رفع أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى احتجاجات دامية من أفريقيا إلى سريلانكا.

وحذر بيرول من أن "هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة"، مضيفا :"الأمر مثار قلق كبير، وقد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي."

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز