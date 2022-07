وزير الخزانة البريطاني السابق سوناك يدشن حملته لشغل منصب رئيس الوزراء

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن يبدأ وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك حملته لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل اليوم الثلاثاء، حيث تعهد بخفض الضرائب بمجرد السيطرة على التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يستغل سوناك تدشين حملته للرد على منافسيه في حزب المحافظين الذين يقترحون تخفيضات ضريبية واسعة، و ينتقدون ضمنيا فترة توليه منصب وزير الخزانة.

ويعد سوناك حاليا المرشح الأبرز في سباق رئاسة الوزراء، حيث يحظى بأكبر دعم من جانب زملائه في البرلمان .

ووفقا لنظرة مسبقة لخطابه تم الاطلاع عليها سيقول سوناك " بمجرد أن نسيطر على التضخم، سوف أخفض عبء الضرائب".

ويضيف" هذه مسألة تتعلق بــ "متى" سيحدث ذلك وليس بما "إذا" كان سيحدث ذلك".

ومن المقرر أن يبدأ اليوم تقلص عدد المرشحين الـ11 لشغل منصب رئيس الوزراء، حيث يحتاج المتنافسون إلى دعم 20 نائبا لكي يصلوا إلى مرحلة التصويت النهائي.

وسوف يتم عقد أول جولة تصويت بين النواب المحافظين غدا الأربعاء. وسوف يتم إقصاء أي شخص يحصل على أقل عدد من الاصوات في كل جولة، بالاضافة لأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتا.



