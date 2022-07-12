بوتين يزور إيران الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت طهران أن الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد رضا بور إبراهيمي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عن بور إبراهيمي، الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني، القول إن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين خلال لقائه بقيادات إيران.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا تزيد الاهتمام الروسي بالتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

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