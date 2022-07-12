زيلينسكي ينتقد الغرب بسبب إعفاء توربين غاز رئيسي من العقوبات

المصدر: د ب أ

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة القرار الكندي بإعادة توربين رئيسي لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" إلى روسيا، في خطوة بدا أنها تعرقل العقوبات الغربية الصارمة ضد موسكو.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة "الاثنين": "إذا تمكنت دولة إرهابية من انتزاع مثل هذا الاستثناء من العقوبات، فما هي الاستثناءات التي تريدها غدا أو بعد غد؟ هذا السؤال خطير جدا".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإنه أمر خطير ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن أيضا لجميع دول العالم الديمقراطي".

وخفضت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 في يونيو وألقت باللوم على التوربين المفقود الذي نقل إلى كندا لإجراء إصلاحات في انخفاض حجم الصادرات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "الاثنين" إن إعادة التوربين إلى روسيا لن تشكل خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستثني إمدادات الغاز.

وأضاف زيلينسكي أن القرار "سيُنظر إليه في موسكو حصراً على أنه مظهر من مظاهر الضعف. هذا هو منطقهم".

وتابع زيلينسكي أن "القيادة الروسية تنظر إلى كل تنازل في مثل هذه الظروف على أنه حافز لمزيد من الضغط الأقوى".

وتابع: "بالطبع، لا يزال من الممكن مراجعة هذا القرار بشأن توربين واحد ، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل الأخرى. روسيا لم تلعب أبدا وفقا للقواعد في قطاع الطاقة ولن تلعب الآن ما لم تر القوة".

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