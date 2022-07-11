مكتب رئيس الوزراء: حكومة سريلانكا ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي اليوم الاثنين إن الحكومة بأكملها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب وذلك في إطار مساعي السلطات لحل أزمة سياسية ناجمة عن أزمة اقتصادية عميقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه الذي عرض بالفعل تقديم استقالته في وقت سابق "كل الوزراء الذين شاركوا في المناقشات اتفقوا -على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب - سيكونون مستعدين لتسليم مسؤولياتهم إلى تلك الحكومة".

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