احتدام المنافسة بين المرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

المصدر: رويترز

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تسارعت وتيرة المنافسة على إيجاد خلفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم "الأحد" مع إعلان خمسة آخرين عن نيتهم الترشح وتعهد العديد من المرشحين بخفض الضرائب وتحقيق بداية نظيفة تختلف عن فترة رئاسة جونسون التي كانت مليئة بالفضائح.

وقال جونسون "الخميس" إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت.

وأوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

وقال عضو بلجنة حزب المحافظين، التي تحدد قواعد انتخاب رئيس الوزراء، اليوم "الأحد" أن النتيجة النهائية ستُعلن في سبتمبر.

وأعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسمياً عن ترشحها "الأحد" لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد، اللذين أعلنا عن ترشحهم لرئاسة الوزراء لصحيفة صنداي ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة.

وقالت موردنت في بيان "هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا. أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا... يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة".

وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها حزب المحافظين عام 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الاثنين.

وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم "الثلاثاء" لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو.

وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيماً جديداً للحزب ليصبح رئيساً للوزراء بعد ذلك.

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