بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

المصدر: رويترز

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في اليابان لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان اليوم الأحد، بعد أيام من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وتعرض السياسي الراحل آبي للاغتيال يوم الجمعة خلال إلقاء كلمة في إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة نارا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومعه الشريك الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، سيحققان انتصارا واضحا.

ويحتل الحزبان حاليا أغلبية في غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).

وإذا حقق كيشيدا انتصارا واضحا فإن هذا سيعزز سلطته في وقت يتعرض فيه تعافي الاقتصاد الياباني من جائحة فيروس كورونا لتهديد من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وقال البنك الدولي في بيان "نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف أنه يشعر بقلق عميق إزاء تأثير الأزمة الاقتصادية على الناس.

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