تضرّر حوالي 40 ألف منزل بسبب الفيضانات في ولاية آسام الهندية

المصدر: د ب أ

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أعلن هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء ولاية آسام الهندية، إن ما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف منزل تضرروا في الولاية بسبب الفيضانات الضخمة التي وقعت مؤخرا، وطلب تمويلا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث لمساعدة المتضررين.

وأخبر سارما، وزير الداخلية أميت شاه بهذا خلال اجتماع مساء أول أمس الجمعة، وطلب المساعدة.

وقال سارما للصحفيين في وقت لاحق إنه نظرا لأن فريقا مركزيا صنف فيضان آسام باعتباره "شديدا"، طلب رئيس وزراء الولاية تمويلا مسبقا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث لمساعدة الأشخاص الذين تضررت منازلهم جراء الفيضانات.

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