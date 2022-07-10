تهديد بوجود قنبلة يوقف قطاراً متجهاً إلى جزيرة زولت الألمانية الراقية

المصدر: د ب أ

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أجبر ركاب مسافرون على طول الساحل الشمالي الألماني على مغادرة القطار، مساء أمس السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم تلقوا اتصالا من شخص أفاد بوجود قنبلة على متن قطار إقليمي متجه من هامبورغ إلى زولت.

وغادر نحو 350 راكبا القطار بالقرب من مدينة بريدشتيت، وتم نقلهم بحافلة إلى المحطة التالية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه تم تفتيش القطار.

وتم تعليق خدمة القطارات مؤقتا في القطاع بين هوسوم و بريدشتيت، لكن تم إعادة فتح الخط بعد الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) بوقت قصير، حسبما أفاد متحدث باسم السكة الحديدية.

وجاء الحادث في الوقت الذي يزور فيه وزير المالية كريستيان ليندنر جزيرة زولت لإقامة حفل زفافه على الصحفية فرانكا ليفلت.

وتقع بجزيرة العطلات الراقية آخر محطات القطار الذي ورد الاتصال بشأنه.

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