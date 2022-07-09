محتجون يضرمون النار في منزل رئيس الوزراء السريلانكي

المصدر: د ب أ

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أضرم محتجون في سريلانكا النار بمقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه، بحسب ما أفادت به الشرطة مساء اليوم "السبت".

ويطالب المحتجون باستقالة ويكريمسينجه والرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، الذي تعرض مقر إقامته الرسمي للاقتحام من قبل مواطنين غاضبين.

وأشارت الشرطة إلى أن رئيس الوزراء لم يكن في مقر إقامته وقت الحادث.

وأدى ويكريمسينجه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مايو الماضي، وقد شغل المنصب ست مرات في السابق.

وكان رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا أجُبر على الاستقالة بعد سلسلة من أعمال العنف والمظاهرات في البلاد، احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا منذ الاستقلال.

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