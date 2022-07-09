رئيس وزراء سريلانكا يعرض التنحي عن منصبه

المصدر: د ب أ

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عرض رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه اليوم السبت التنحي بعد ساعات من سيطرة المحتجين على المقر الرسمي للرئيس ومكتبه في العاصمة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه أبلغ رئيس البرلمان باستعداده للتنحي حتى تتمكن حكومة من جميع الأحزاب من تولي زمام الأمور وإدارة شؤون البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، كان رئيس الوزراء السريلانكي قد دعا إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين، المطالبين باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا والحكومة مقر إقامته الرسمي، رغم الاستخدام المتكرر للشرطة للغاز المسيل للدموع.

ووصل المتظاهرون إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس، على الرغم من الوجود المكثف لقوات الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا هرب اليوم السبت 9 يوليو، من منزله بعد أن حاصره المتظاهرون واقتحموه.

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