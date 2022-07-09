متظاهرون يقتحمون مقر إقامة رئيس سريلانكا مطالبين باستقالته

المصدر: د ب أ

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اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين، المطالبين باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا والحكومة مقر إقامته الرسمي، رغم الاستخدام المتكرر للشرطة للغاز المسيل للدموع.

ووصل المتظاهرون إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس، على الرغم من الوجود المكثف لقوات الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا هرب اليوم السبت 9 يوليو، من منزله بعد أن حاصره المتظاهرون واقتحموه .

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