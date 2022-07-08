جونسون يرفض دعوات للسماح لرئيس وزراء تصريف أعمال بتولي منصبه

المصدر: د ب أ

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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاستجابة لدعوات للسماح لرئيس وزراء تصريف أعمال بتولي منصبه، بعد يوم من إعلانه أنه سيتنحى في خضم حالة من الغضب جراء فضائح متعددة.

تأتي هذه الأنباء في وقت يدرس فيه الخلفاء المحتملون عروض القيادة.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، هناك ضغوط متنامية على جونسون من أعضاء كبار بحزب المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء من أجل التنحي فورا عن منصب رئيس الوزراء وعدم انتظار انتخاب زعيم جديد.

ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، هو من بين أولئك الذين يؤيدون دعوات لأن يتم تعيين نائب رئيس الوزراء دومينيك راب رئيس وزراء تصريف الأعمال.

لكن مقر الحكومة فى داونينج ستريت شدد اليوم الجمعة على أن جونسون لن يغادر المنصب قبل تعيين زعيم جديد. وقال متحدث باسم مكتب جونسون إن "رئيس الوزراء يتصرف بما يتماشى والأعراف".

وقال إنه "سيظل رئيسا للوزراء إلى حين وجود زعيم جديد للحزب وأن عمل الحكومة سيستمر بينما يتم ذلك".

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