توم توغندات يترشح لخلافة جونسون

المصدر: رويترز

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قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين توم توغندات إنه بدأ مساعيه ليكون رئيس الوزراء البريطاني القادم خلفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال توغندات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في مقال رأي بصحيفة تلغراف "لقد خدمت من قبل في الجيش والآن في البرلمان. الآن آمل أن ألبي النداء مجددا كرئيس للوزراء".

وأضاف توغندات أنه يعكف على "تشكيل ائتلاف من الزملاء لجلب طاقة وأفكار جديدة إلى الحكومة ورأب الصدع الذي خلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي هيمن على تاريخ بريطانيا الحديث".

يأتي إعلان توغندات عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء بعد أن أعلن جونسون أمس الخميس استقالته من منصبه كرئيس للحكومة البريطانية.

كان توغندات دائم الانتقاد لجونسون، وقال إنه سيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

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