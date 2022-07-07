أوكرانيا تدعو المدنيين إلى الفرار من دونيتسك

المصدر: د ب أ

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حث مسؤول أوكراني المدنيين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على الفرار أمس الأربعاء في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المنطقة.

وقال الحاكم بافلو كيريلينكو على تلغرام: "لقد حولت روسيا منطقة دونيتسك بأكملها إلى نقطة ساخنة خطرة للمدنيين أيضا"، مضيفا: "أدعو الجميع إلى الإخلاء.. الإخلاء ينقذ الأرواح".

وفي سلوفيانسك، التي يقال إنها من بين الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في دونيستسك ، قال رئيس البلدية فاديم لياخ إن الحافلات والقطارات جاهزة لنقل المدنيين إلى غرب البلاد. وأضاف: "لا تخاطروا .. احزموا أمتعتكم".

وتحول تركيز القتال إلى منطقة دونيتسك في دونباس بعد انسحاب الجيش الأوكراني إلى حد كبير من لوهانسك المجاورة حيث سيطرت القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك الرئيسية يوم الأحد.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر الجيش الأوكراني أنه صد هجمات روسية بالقرب من ليسيتشانسك و"ألحق خسائر كبيرة بالعدو".

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