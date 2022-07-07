زيلينسكي: تدمير جامعة أوكرانية في خاركيف جراء ضربة روسية

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجامعة التربوية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، دُمرت في ضربة صاروخية روسية أمس الأربعاء.

وأصيب المبنى الرئيسي وقاعات المحاضرات ومتحف الجامعة والمكتبة العلمية، حسبما قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو.

وتابع: "هذا ما يميز الغزو الروسي بدقة 100%. عندما يتعلق الأمر بتعريف البربرية، فإن هذه الضربة تتناسب أكثر معه".

وقال أيضا إن الأسلحة التي يرسلها شركاء كييف الغربيون تعمل "بفاعلية كبيرة" وأشاد بدقتها.

وأضاف أن الجيش الأوكراني يستخدم المدفعية لتدمير مستودعات وأهداف أخرى ذات أهمية لوجستية لروسيا.

وتابع: "يقلل هذا بشكل كبير من الإمكانات الهجومية للجيش الروسي. خسائر المحتلين ستزداد فقط كل أسبوع، وكذلك صعوبة إيصال المؤن إليهم".

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