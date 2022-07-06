البرلمان الألماني يؤيد مشروع تطبيق عملة اليورو في كرواتيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيد البرلمان الألماني مشروع تطبيق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في كرواتيا.

وصادق البرلمان الألماني مساء اليوم الأربعاء بأغلبية كبيرة على طلب جاء فيه أن كرواتيا استوفت المعايير اللازمة لذلك.

وأضاف الطلب أن ألمانيا لديها مصلحة خاصة "في مواصلة تطوير واستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية".

ولم تكن هناك أصوات معارضة على المشروع سوى من حزب البديل من أجل ألمانيا، وقال نائب رئيس كتلة الحزب اليميني الشعبوي نوربرت كلاينفشتر إن "كرواتيا هي اليونان الجديدة".

كان زعماء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال آخر قمة للتكتل على مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بتطبيق العملة الأوروبية الموحدة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة مع نهاية العام الحالي.

يذكر أن كرواتيا تسعى منذ سنوات إلى إحلال اليورو محل العملة المحلية كونا ولتصبح العضو العشرين في مجموعة اليورو. وكانت ليتوانيا هي آخر دولة انضمت إلى المجموعة في مطلع يناير 2015.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز