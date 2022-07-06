حاكم لوجانسك: القوات الروسية ترمي بثقلها في دونيتسك

المصدر: رويترز

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ذكر سيرهي جايداي الحاكم الإقليمي لمنطقة لوجانسك الأوكرانية إن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوجانسك المجاورة.

وقال جايداي إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني "القتال العنيف مستمر على أطراف منطقة لوجانسك... أُعيد توجيه جميع قوات الجيش الروسي وقوات الاحتياط إلى هناك... إنهم يتكبدون خسائر فادحة".

ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعم جايداي بشأن تقدم القوات الروسية.

وبعد إخفاقها في التحرك نحو كييف في عمليتها العسكرية، قالت روسيا إنها أعادت توجيه قواتها صوب دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي المكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على مساحات شاسعة من المنطقتين منذ توغلت موسكو لأول مرة في أوكرانيا العام 2014 واعترفت "بجمهوريتين شعبيتين" دولتين مستقلتين عشية غزو فبراير. وأعلنت موسكو يوم الأحد "تحرير" منطقة لوجانسك بأكملها.

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