إنقاذ أحد أفراد الطاقم من البحر بعد يومين من غرق سفينة صينية

المصدر: د ب أ

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تم في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين إنقاذ أحد أفراد طاقم سفينة انقسمت إلى جزأين بعد التعرض لإعصار قبالة سواحل الصين مطلع الأسبوع.

وأفادت تقارير إعلامية رسمية بأن إنقاذ الرجل يقلل عدد الأشخاص في عداد المفقودين بعد غرق السفينة "فوجينج 001" التي كانت ترفع علم الصين، إلى 26 شخصا. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين عقب الحادث مباشرة.

وكان على متن السفينة 30 فردا عندما انقسمت إلى جزأين جراء التعرض لإعصار تشابا.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج عن أحد رجال الإنقاذ القول أمس الأحد إن فرص العثور على أشخاص آخرين على قيد الحياة "ضئيلة للغاية".



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