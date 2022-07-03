وكالة الطاقة الذرية تناقش خطة أستراليا للغواصات النووية

المصدر: رويترز

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ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بني وونج اليوم الأحد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي سيجري محادثات في أستراليا غدا الاثنين بشأن خطة بلادها لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية إضافة إلى قضايا أمنية دولية أوسع.

وقالت وونج إنها ستناقش الضمانات النووية مع جروسي فيما يتعلق بخطة أستراليا لبناء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا تحمل اسم (أوكوس).

وأضافت "يشمل هذا نهجنا في الحصول على غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية تحت إشراف أوكوس، حيث نلتزم بأعلى معايير عدم الانتشار الممكنة".

وقالت وونج إن المحادثات ستشمل أيضا "البيئة الأمنية الدولية الصعبة"، مشيرة إلى كوريا الشمالية وإيران ومخاطر الأمن النووي التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

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