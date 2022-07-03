انفجارات في مدينة روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.. فيديو

المصدر: رويترز

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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف في منشور على تطبيق تليغرام اليوم الأحد إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال جلادكوف "يجري التحقيق في أسباب الحادث.. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

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