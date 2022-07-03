انقسام في إسكتلندا حول إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الإسكتلنديين منقسمون حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في العام 2023.

وذكرت وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، أظهر أن 44% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43% لصالح إجراء استفتاء.

وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، وقال 3% آخرون إنهم لا يعرفون.

وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا بآرائهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورغن يوم الثلاثاء الماضي أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.

وأكد حوالي 48 % من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال إسكتلندا - لكن ما يقرب من 47 % قالوا إنهم سيدعمون بقاء إسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة.

وقال 5٪ إنهم لا يعرفون ما الذي سيكون عليه تصويتهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز