تركيا تنجح في إطلاق صاروخ من منظومة متنقلة.. فيديو

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أطمجه" الموجّه عبر منظومة متنقلة للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن الصاروخ أصاب هدفا في البحر بنجاح بعد إطلاقه من البر عبر منظومة متنقلة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت أن التجربة أجريت في البحر الأسود، وأرفقت تغريدتها بمقطع فيديو عن العملية.

ويتمتع الصاروخ "أطمجه" بإمكانية إعادة ضبطه على هدف جديد بعد إطلاقه، ويبلغ مداه 220 كيلومترا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز