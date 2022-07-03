لوكاشينكو مهدداً الغرب: "سنستهدف عواصمكم"

المصدر: د ب أ

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بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، هدد حاكم جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الغرب تهديدا صريحا.

وقال لوكاشينكو أمس السبت في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال البلاد إنه "إذا وقع هجوم على بيلاروسيا، فإن بلاده سترد على الفور".

وذكر لوكاشينكو؛ البالغ من العمر 67 عاما: "قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم".

لم يشرح لوكاشينكو بالضبط ما الذي يقصده بهذا.

وأضاف لوكاشينكو، قائلا: "لا تلمسنا - ولن نلمسك".

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