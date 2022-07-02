تعيين الجنرال كافولي قائداً لقيادة القوات الأمريكية في أوروبا

المصدر: د ب أ

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أصبح الجنرال كريستوفر جي كافولي القائد الجديد للقوات الأمريكية في أوروبا.

وسيتولى كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا من الجنرال تود ولترز الذي سيتقاعد من منصبه.

وتم تقديم كافولي خلال مراسم احتفالية في مدينة شتوتغارت الألمانية، بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وسيكون كافولي القائد التاسع عشر في تاريخ قيادة القوات الأمريكية في أوروبا. وكان ولترز قد شغل المنصب منذ مايو 2019.

وأشاد أوستن بالقائد الجديد ووصفه بأنه "القائد المناسب في الوقت المناسب".

وقال إن كافولي، الذي يتحدث الروسية والإيطالية والفرنسية بطلاقة، جاهز بشكل جيد وبشكل استثنائي بعد تدريبه العسكري الطويل من أجل تعزيز وضع حلف شمال الأطلسي "الناتو" على جانب أوروبا الشرقية.

وبوجود حوالي 64 ألف جندي، تعتبر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا مسؤولة عن العمليات الأمريكية في القارة وأجزاء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الأطلسي.

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