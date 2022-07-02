أمريكا ترسل نظامي صواريخ أرض/جو لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض/جو، وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية، وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، أول أمس الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر أمس الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية، تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير.

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