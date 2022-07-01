الجيش الروسي يعلن سيطرته على مصفاة نفط في ليسيتشانسك

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الروسي أنه يحرز تقدما في مدينة ليسيتشانسك المحاصرة بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن مصفاة النفط في المدينة، التي تركز حولها القتال خلال الأيام القليلة الماضية، باتت الآن تحت سيطرة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو.

وذكر الجانب الأوكراني أن القتال ما زال مستمرا على مصفاة النفط صباح اليوم.

وذكر كوناشينكوف أن الجانب الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في المدينة وحولها، وقال إن نحو 200 جندي أوكراني يلقون حتفهم يوميا، مضيفا أنه "يمكن للمرء أن يلاحظ تراجعا غير منظم لوحدات منفردة من القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك".

ولم يتسن التحقق من ذلك بصورة مستقلة.

وتعد ليسيشانسك آخر مدينة كبيرة في منطقة لوهانسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

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