بوتين: روسيا منفتحة على الحوار حول عدم الانتشار النووي

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار النووي.

وعلى الرغم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكدت كل من موسكو وواشنطن على أهمية الحفاظ على الاتصالات بينهما بشأن قضية الأسلحة النووية. والبلدان هما أكبر قوتين نوويتين في العالم على الإطلاق حيث يمتلكان معا ما يقدر بحوالي 11 ألف رأس نووي.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى قانوني في مسقط رأسه في سان بطرسبرج "روسيا منفتحة على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح".

وأضاف أن هذه الجهود ستتطلب "عملا مشتركا مضنيا" وستتحرك في اتجاه منع تكرار "ما يحدث اليوم في دونباس".

ويقول بوتين إن موسكو بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية ذوي الأصول الروسية والمتحدثين باللغة الروسية في منطقة دونباس من الاضطهاد. وكرر ذلك اليوم الخميس متهما أوكرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وتقول أوكرانيا والغرب إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت عملا عدوانيا غير مبرر واستهدفت الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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