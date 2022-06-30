هاريس: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حالة جديدة من الغموض بشأن عزم الرئيس جو بايدن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في عام 2024، وتراجعت عن تأكيد قاطع في تصريحات أدلت به في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هاريس لمراسل لصحيفة لوس أنجليس تايمز أمس الأربعاء، بينما كانت تستعد للمغادرة إلى كاليفورنيا: "يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسوف أكون شريكته على تذكرة الترشح. وسوف نعمل معا".

كانت هاريس ذكرت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول التكهنات بأن بايدن لن يترشح، وعن ترشيحها المحتمل: "جو بايدن سوف يرشح نفسه لولاية جديدة، وسوف أكون رفيقته على التذكرة."

ومن شأن هذا التوضيح المتعمد أن يثير تساؤلات حول نوايا بايدن، والتي كانت محلا للتكهنات منذ انتخابات 2020.

وبايدن /79 عاما/ هو الرئيس الأكبر سنا في التاريخ الأمريكي.

وقال عضو ديمقراطي بارز مقرب من البيت الأبيض إن تصريحات هاريس أمس الأربعاء لم تكن مؤشرا على أن تفكير بايدن قد تغير فيما يتعلق بالسعي لإعادة انتخابه.

وقال بايدن ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض بشكل متكرر إنه يتوقع أن يرشه نفسه لانتخابات 2024.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز