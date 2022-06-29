روسيا تهدد بـ "إجراءات تعويضية" إزاء زيادة القوات الأمريكية في أوروبا

المصدر: د ب أ

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ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله: "ما يحدث (من تعزيز لحلف شمال الأطلسي بشرق أوروبا) الآن سيدفع بصورة متواصلة إلى إجراءات تعويضية من جانبنا".

وأضاف ريابكوف: "لن نغض الطرف عن هذه الخطوة. نمتلك الإمكانيات والموارد من أجل ذلك. سيتم ضمان الأمن بنسبة 100 %".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن ريابكوف القول إن موسكو عرضت على واشنطن إجراء محادثات العام الماضي بشأن ضمانات للأمن المشترك، وتجنب حدوث سيناريو تصعيدي.

ورغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واليي بدأت قبل ما يربو على أربعة أشهر، يصور الكرملين حلف الناتو والولايات المتحدة باعتبارهما التهديدين الرئيسيين لأمن أوروبا. وعلى خلفية ذلك، شددت روسيا مرارا على أنها تريد تعزيز خدودها الغربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم توسيعا بعيد المدى للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

وقال بايدن لوسائل الإعلام، مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، على هامش قمة زعماء التحالف العسكري في مدريد: "سنعمل على التأكد من أن الناتو جاهز لمواجهة التهديدات من كافة الاتجاهات، برا وجوا وبحرا".



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