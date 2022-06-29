ألمانيا: السويد وفنلندا ستعززان الناتو

المصدر: د ب أ

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أبدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ارتياحها حيال تخلي تركيا عن الاعتراض على ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقبل بدء قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، قالت بيربوك للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة من شأنها أن تحبط خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى تقسيم الحلف.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:" الشيء الأهم هو أن نوضح أننا نقف إلى جانب بعضنا بعضا ومع بعضنا بعضا".

وقالت بيربوك إن الدولتين الواقعتين شمالي أوروبا هما نظامان ديمقراطيان ليبرليان قويان ولكل دولة منهما جيش قوي مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن انضمامهما سيعزز الناتو بصورة ملحوظة.

في الوقت نفسه، قالت بيربوك إن هاتين الدولتين "عرضة للخطر" في هذا الوقت وتتخوفان على أمنهما في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتابعت أن بلادها ستسعى لهذا السبب من أجل عدم إطالة الفترة الانتقالية السابقة للانضمام.

وفيما يتعلق باعتراض تركيا على انضمام الدولتين إلى الحلف والذي استمر على مدار أسابيع، قالت بيربوك إنه دائما ما تكون هناك مصالح مختلفة لبعض الأعضاء في الحلف. ووصفت تلك الأسابيع بأنها لم تكن أسابيع سهلة.

وقالت بيربوك عن اعتزام الحلف زيادة قوام قوة التدخل السريع إن الحلف يوضح بذلك أنه سيدافع عن كل سنتيمتر من أراضيه.

ورأت بيربوك أن اضطرار الناتو إلى تحسين قدرته على الدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا يمثل "واقعا مريرا" وقالت إن الهدف الفعلي سيظل يتمثل في العيش المشترك في سلام داخل أوروبا.



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