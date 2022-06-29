العثور على رأس بشري أمام محكمة في مدينة بون الألمانية

المصدر: د ب أ

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عُثر على رأس بشري مقطوع أمام محكمة في مدينة بون غربي ألمانيا أمس الثلاثاء.

وأبلغ المارة الشرطة في المساء عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث: "استنتجنا بعد ذلك بوقت قصير أنه كان رأسا بشريا".

وفي أعقاب ذلك، تم العثور على جذع يفترض أنه من نفس الجثة في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي.

وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة مشتبه به (38 عاما) في مكان قريب، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.

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